«Шикарная!» Дочь Дмитрия Маликова восхитила фанатов красотой

Дочь отечественного музыканта Дмитрия Маликова — 19-летняя Стефания — разместила в Instagram снимок с пляжа. На фото юная красотка позирует в купальнике без бретелек в черно-белую клетку. Образ модницы прекрасно дополняет узкая черная повязка на голове. Очевидно поклонники впечатлялись внешностью наследницы певца, напоминающей типаж главной «спасательницы Малибу» Памелы Андерсон в молодости.

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Instagram @steshamalikova

Поклонники Стефании Маликовой поспешили засыпать любимицу комплиментами. Некоторые даже отметили сходство дочки с отцом.

«Красотка внеземных масштабов!»

«Боже, один твой вид делает меня счастливым! Ты шикарная, жаль что видел тебя только на фотках

«Стешенька, как сейчас ты похожа на папу, когда ему было тоже 19! Краса!» — написали фанаты.

Однако среди почти полумиллионной армии подписчиков дочки Дмитрия Маликова нашли те, кому внешность звездного ребенка показалась отнюдь не привлекательной, а скорее даже отталкивающей.

«Губы, как у верблюда»;

«С надутыми губехами», — утверждают хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Дмитрия Маликова едва не потеряла майку во время танцев.