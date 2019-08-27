Назван самый популярный российский фильм XXI века

Спортивная драма о советском хоккеисте Валерии Харламове «Легенда № 17» стала абсолютным лидером среди фильмов XXI века в рейтинге сервиса «Кино Mail.ru», пишет ФАН.

Фильму поставили наибольшее количество оценок зрители всех возрастных категорий. Картина рассказывает о периоде жизни легендарного советского хоккеиста Харламова — от знакомства с тренером Анатолием Тарасовым и до исторического матча с канадцами в Монреале, который завершился победой сборной СССР 7:3.

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На другие российские фильмы на «Кино Mail.ru» зрители откликались в зависимости от возраста. В категории от 18 до 24 лет кроме «Легенды № 17» были отмечены комедии «В спорте только девушки», «Кухня в Париже» и «Горько!». Россияне от 25 до 34 предпочли социально-философские и военные фильмы — «Географ глобус пропил», «Битва за Севастополь» и «Левиафан». Отечественный зритель от 35 до 44 лет отдал голос за драмы — «Сталинград» и «Остров».

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