Простое вечернее чаепитие может заиграть новыми красками, если добавить к нему необычный десерт. Особенно приятно, если сладость будет приготовлена самостоятельно. 5-tv.ru делится со своими читателями экзотическим на вкус, но простым в приготовлении десертом — джемом из фейхоа.

Ингредиенты для джема из фейхоа

Чтобы приготовить экзотический десерт, потребуется совсем немного — 400 граммов фейхоа, две столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока, четыре столовых ложки сахара и две столовые ложки кукурузного крахмала.

Рецепт джема из фейхоа

В приготовлении джем из фейхоа очень прост. Нарежьте фрукт любыми удобными вам кусочками и поместите его в блендер. Если вам покажется, что пюре получается слишком густым — добавьте немного воды. Получившуюся массу переложите в кастрюлю и отправьте на плиту. Добавьте сахар и апельсиновый сок и оставьте закипать.

Крахмал в небольшой емкости разведите с холодной водой. Когда джем закипит и проварится около минуты, добавьте в него подготовленный крахмал. Готовое блюдо переложите в тару для хранения и оставьте остывать при комнатной температуре.

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