Красная икра с сюрпризом: на что посмотреть, чтобы не купить подделку

Дата изготовления икры может указывать на использование замороженного сырья

Производство вне летне-осеннего сезона может указывать на замороженное сырье, а слишком низкая цена — на имитацию или низкое качество. Выбор красной икры стоит начать с изучения этикетки и упаковки. Вид рыбы, состав, дата изготовления и условия хранения помогут оценить продукт, а состояние банки — заметить возможные проблемы еще до покупки. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Фто, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Чем отличается икра разных рыб

Размер, цвет и вкус икринок зависят от вида лососевых. У горбуши они средние, оранжево-розовые, с мягким вкусом. У кеты — крупнее, с тонкой оболочкой и нежным сливочным привкусом.

Икра нерки и кижуча отличается насыщенным красным оттенком и характерной горчинкой. Форелевая — мелкая и более соленая. Поэтому различия во вкусе и внешнем виде сами по себе не означают, что продукт некачественный.

Что проверить на этикетке

На упаковке должны быть указаны вид рыбы, состав, дата изготовления, срок годности и условия хранения. Предпочтение стоит отдавать продукту с понятным составом. Подлинность маркировки можно проверить в приложении «Честный знак».

Важна и дата производства. Основной промысел приходится на лето и осень. Изготовление в другие месяцы может указывать на использование замороженного сырья.

Как оценить содержимое и банку

В качественной икре преобладают целые икринки примерно одинакового размера и цвета. Большого количества жидкости и поврежденных оболочек быть не должно.

Стеклянная банка позволяет рассмотреть продукт заранее. Если упаковка металлическая, необходимо убедиться, что на ней нет вздутий, ржавчины и подтеков.

Слишком низкая цена — еще один повод внимательнее отнестись к покупке. Она может свидетельствовать о низком качестве или продаже имитированной икры.

На что обратить внимание после открытия

После вскрытия банки нужно проверить внешний вид и запах содержимого.

Для свежей икры характерен морской аромат без кислых и прогорклых нот. При признаках порчи от употребления следует отказаться.

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