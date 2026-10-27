Лопату в сторону: как сохранить рыхлую почву в теплице до весны

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

Этот прием не только поможет огородникам пропустить этап перекапывания, но и обогатит землю.

Как сохранить рыхлость почвы до весны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Рыхлую почву в теплице до весны сохранит подстилка из листьев и компоста

Чтобы весной почва в теплице не была покрыта сухой коркой, нужно правильно ее подготовить осенью. Об этом написало информационное агентство URA.RU.

Перед новым дачным сезоном можно избежать этапа перекапывания сухой, плотной и истощенной земли в теплице. Также как можно отказаться от замены верхнего слоя грунта более плодородной землей. Для этого в первую очередь нужно убрать ботву томатов и огурцов. Они могут быть источником фитофтороза.

Затем почву нужно аккуратно прорыхлить плоскорезом на глубину пять-семь сантиметров, при этом пласт земли переворачивать не надо. Так сохранятся естественные микропоры. Подобная обработка помогает предотвратить распространение вредителей и способствует восстановлению почвы.

И уже на эту поверхность укладывают слой листьев: березовых, дубовых или от плодовых деревьев. Толщина слоя десять–15 сантиметров. Эту подстилку нужно чередовать с небольшим количеством зрелого компоста. Такой «листовой ковер» защищает микрофлору от резких температурных колебаний и предотвращает вымерзание. Зимой этот слой удерживает влагу, а микроорганизмы и черви постепенно преобразуют органику в гумус.

Не стоит забывать и про удобрения, которые питают почву и создают нужную бактериальную среду. К ним относятся навоз, перегной, компост, сидераты и различные зеленые бродилки.

Подобная «подушка» не позволяет весной образоваться твердой корке. При повышении температуры процесс разложения органики ускоряется, а значит, выделяется углекислый газ и тепло, которое поступает непосредственно к корням будущей рассады.

Почва становится рыхлой и влажной, то есть в нее можно раньше высаживать растения, пропуская этап перекапывания. Такого же эффекта можно добиться, посеяв сидераты осенью — они превратят почву в плодородный субстрат.

Важный нюанс, если в теплице сохранились споры больных растений, перед укладкой листового слоя рекомендуется провести профилактическую обработку почвы. Для этого можно использовать растворы триходермы или фитоспорина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что до первых устойчивых заморозков нужно правильно подготовить дачный участок к зиме. Позднее сделать все как положено будет гораздо сложнее.

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