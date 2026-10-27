Самойлова дает Джигану полгода? Чем обернется борьба за четверых детей

Юрист Соловьев перечислил условия ограничения Джигана в родительских правах

Рэпер Джиган может столкнуться с более серьезными последствиями в споре с бывшей супругой Оксаной Самойловой, если суд установит, что его поведение представляет опасность для четверых детей. При определенных обстоятельствах временное ограничение родительских прав способно привести к их полному лишению. Об этом юрист Иван Соловьев рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru.

Самойлова обратилась в суд с требованием ограничить бывшего мужа в родительских правах на полгода. Она также добивается определения места жительства детей с матерью. По словам ее представителей, блогер не требует окончательно лишить артиста возможности участвовать в воспитании наследников.

Однако, как объяснил Соловьев, исход разбирательства зависит не столько от пожеланий родителей, сколько от наличия обстоятельств, представляющих угрозу для несовершеннолетних.

Чем Джигану грозит ограничение родительских прав

По словам юриста, подобная мера применяется прежде всего для защиты ребенка, а не для наказания одного из родителей. Суд может вмешаться, если дальнейшее пребывание детей с отцом или матерью связано с определенными рисками.

«Ограничение в родительских правах — это ограничительная мера, мера защиты детей. Действие этой меры не направлено на то, чтобы каким-то образом умалить права отца или матери», — объяснил Соловьев.

Эксперт отметил, что основания для судебного решения могут быть различными. Иногда опасность возникает по обстоятельствам, которые не зависят от самого родителя. В частности, речь может идти о психическом расстройстве или другом хроническом заболевании.

Но существует и другая ситуация: когда потенциальная угроза связана непосредственно с поведением взрослого.

К таким обстоятельствам Соловьев отнес агрессию, систематическое уклонение от воспитания, аморальный образ жизни и конфликты, которые могут негативно отражаться на детях.

При этом сам факт семейной ссоры еще не означает, что суд обязательно ограничит одного из родителей в правах. Необходимо установить реальную опасность для ребенка.

Какие доказательства могут сыграть против рэпера

Как подчеркнул специалист, для применения ограничительных мер необязательно дожидаться, пока ребенку будет причинен вред.

Достаточно установить наличие опасности, связанной с дальнейшим пребыванием несовершеннолетнего с одним из родителей.

Суд может учитывать свидетельские показания, документы и другие материалы, подтверждающие обстоятельства дела.

«То есть для ограничения в родительских правах достаточно самого факта опасности, он устанавливается на основании свидетельских показаний, протоколов о привлечении к административной ответственности», — пояснил Соловьев.

Если же возникают обстоятельства, которые дают основания для более строгой меры защиты, может рассматриваться вопрос о лишении родительских прав.

При этом эксперт говорил об общих правовых условиях. Он не утверждал, что основания для ограничения прав Джигана уже доказаны.

Что будет с детьми Джигана и Самойловой

Решение по подобным делам принимает исключительно суд. В рассмотрении обязательно участвуют прокурор и представители органов опеки и попечительства.

Специалисты опеки обследуют условия проживания несовершеннолетних и представляют соответствующее заключение. Полученные сведения суд оценивает наряду с другими доказательствами.

В деле Самойловой и Джигана речь идет о четырех детях. Блогер добивается того, чтобы их место жительства было определено с ней.

Представители Самойловой также заявляли, что при удовлетворении ее требований встречи рэпера с детьми будут возможны с согласия матери и при условии, что он находится в трезвом состоянии.

Защита музыканта с требованиями не согласна. Адвокат Сергей Жорин заявил, что оснований для ограничения прав его доверителя нет, а необходимые доказательства истцом не представлены.

Таким образом, окончательное решение будет зависеть от того, какие обстоятельства установит суд.

Могут ли Джигана полностью лишить родительских прав

Соловьев объяснил, что дальнейшие последствия зависят от того, сохранятся ли обстоятельства, послужившие основанием для ограничения.

Если опасность для детей исчезнет, суд может отменить ограничения. Если же ситуация не изменится, возникает риск дальнейшего разбирательства, вплоть до лишения родительских прав.

Согласно статье 73 Семейного кодекса России, если родитель не изменил опасного для ребенка поведения, орган опеки по истечении шести месяцев после ограничения обязан предъявить иск о лишении его родительских прав. В интересах ребенка такое обращение возможно и раньше.

При этом важно различать требование Самойловой об ограничении на полгода и порядок, установленный законом. Как разъяснил Верховный суд России, само судебное ограничение родительских прав устанавливается без указания срока и не прекращается автоматически через шесть месяцев. Для его отмены необходимо отдельное судебное решение.

Следующее предварительное заседание по иску Самойловой назначено на 18 декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщал о позиции адвокатов Оксаны Самойловой. Они подчеркнули, что блогер не исключает дальнейшего восстановления полноценного общения Джигана с детьми, если это будет безопасно для несовершеннолетних. Представители модели также допустили возможность мирного урегулирования спора.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.