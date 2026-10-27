Трихолог Альварес рассказала о норме выпадения волос за день

Человек может ежедневно терять в среднем от 80 до 120 волос, и само по себе такое количество не обязательно свидетельствует о развитии облысения. При этом единой нормы для всех людей не существует: многое зависит от индивидуальных особенностей и густоты волосяного покрова. Об этом трихолог Анна Альварес рассказала в беседе с aif.ru.

Специалист подчеркнула, что количество выпадающих волос напрямую связано с тем, сколько их находится на голове. У одних людей они от природы тонкие и редкие, у других — более густые, поэтому ориентироваться исключительно на усредненные значения неправильно.

«Норма выпадения волос у каждого своя и зависит от количества волос на голове. У одного человека волосы тонкие, редкие, у другого — густые. В среднем получается от 80 до 120», — пояснила Альварес.

Почему после мытья головы выпадает много волос

По словам трихолога, самостоятельно установить точное количество потерянных за сутки волос практически невозможно. Человек постоянно находится в движении, а волосы могут выпадать совершенно незаметно.

Например, это происходит во время прогулки, поездки в общественном транспорте или рабочего дня. Некоторые волоски остаются на одежде, другие — на расческе.

Большое количество волос, обнаруженных после водных процедур, не обязательно означает, что все они выпали именно в этот момент.

«Человек в течение дня не может подсчитать, сколько у него выпало волос, потому что это могло произойти на улице, в транспорте, на работе», — отметила эксперт.

Альварес добавила, что даже при внимательном отношении к состоянию шевелюры проконтролировать естественное выпадение каждого волоса невозможно.

Когда выпадение волос становится поводом для беспокойства

Ежедневная потеря определенного количества волос является естественной частью их жизненного цикла. По данным Американской академии дерматологии, распространенный медицинский ориентир составляет от 50 до 100 волос за сутки. Цифра, приведенная Альварес, несколько шире этого диапазона, поэтому ее не следует считать универсальной границей нормы.

Важнее обращать внимание не только на отдельные волоски в ванной, но и на изменение привычной густоты шевелюры. Если волосы заметно редеют, появляются участки облысения или выпадение продолжает усиливаться, стоит обратиться к дерматологу.

Причины могут быть разными, включая стресс, перенесенные заболевания и некоторые нарушения здоровья. Установить их помогает медицинское обследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему выпадают волосы и какие проблемы со здоровьем могут вызывать облысение.

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