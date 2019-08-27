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  4. Состояние захлебнувшейся в бассейне в Турции российской девочки ухудшилось

Состояние захлебнувшейся в бассейне в Турции российской девочки ухудшилось

, 16:51 Эфирная новость 65

В понедельник у 12-летнего ребенка резко поднялась температура. При этом девочка по-прежнему находится в глубокой коме.

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Фото, видео : РИА Новости / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru

Состояние пострадавшей в Турции российской девочки ухудшилось. Ребенок по-прежнему находится в глубокой коме, но накануне появилась субфебрильная лихорадка — резко поднялась температура.

Петербургские медики, которые на прошлой неделе прибыли в Турцию для оказания помощи, были готовы перевезти девочку в Россию, но позже вместе с родителями ребенка приняли решение отказаться от транспортировки. Это может быть опасно, есть риск осложнений.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 18 августа в одном из отелей турецкого Бодрума 12-летнюю россиянку из Петербурга затянуло в трубу на дне бассейна. В критическом состоянии ее доставили в местную больницу.

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