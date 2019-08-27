Состояние захлебнувшейся в бассейне в Турции российской девочки ухудшилось

Состояние пострадавшей в Турции российской девочки ухудшилось. Ребенок по-прежнему находится в глубокой коме, но накануне появилась субфебрильная лихорадка — резко поднялась температура.

Петербургские медики, которые на прошлой неделе прибыли в Турцию для оказания помощи, были готовы перевезти девочку в Россию, но позже вместе с родителями ребенка приняли решение отказаться от транспортировки. Это может быть опасно, есть риск осложнений.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 18 августа в одном из отелей турецкого Бодрума 12-летнюю россиянку из Петербурга затянуло в трубу на дне бассейна. В критическом состоянии ее доставили в местную больницу.