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  4. Подозреваемый в жестоком убийстве пенсионерки задержан в Москве —фото

Подозреваемый в жестоком убийстве пенсионерки задержан в Москве —фото

, 19:15 Эксклюзивное фото 60

Полицейские задержали вероятного убийцу пожилой женщины в Царицыно.

Фото : ТАСС / Валерий Шарифулин

В подмосковном Орехово-Зуево задержан подозреваемый в жестокой расправе над пенсионеркой в Царицыно.

Истерзанное тело 78-летней женщины было обнаружено 25 августа под диваном в одной из квартир дома на Домодедовской улице.

Было установлено, что погибшая скончалась от обильной кровопотери за два дня до этого. На ее шее и теле были обнаружены многочисленные ножевые ранения. Выяснилось, что вместе с женщиной в квартире проживал безработный 37-летний мужчина, зарегистрированный в Орехово-Зуево. Вскоре полицейские задержали подозреваемого в убийстве.

5-tv.ru

Как стало известно 5-tv.ru, он вышел из тюрьмы весной 2019 года, где отбывал срок за убийство. Пожилая москвичка знала преступника с детства и пустила пожить в своей квартире. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о поножовщине у букмекерской конторы в Домодедово.

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