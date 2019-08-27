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  4. Полицейских подозревают в изнасиловании юной волейболистки в Анапе

Полицейских подозревают в изнасиловании юной волейболистки в Анапе

, 18:22 50

По версии следствия, сотрудники МВД склонили несовершеннолетнюю спортсменку к интимной близости.

Фото : РИА Новости / Владимир Астапкович

В Анапе двое сотрудников МВД стали фигурантами уголовного дела по статье «Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера», пишут «Известия».

Их жертвой стала 17-летняя волейболистка из Московской области, которая приехала на черноморское побережье на соревнования. Уже после окончания турнира вечером 26 августа девушка отдыхала на пляже вместе с юношей.

«По версии следствия, полицейские, за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили последнюю к половому сношению», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Что именно нарушили молодые люди, не уточняется. После инцидента в анапской полиции последовала череда увольнений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об изнасиловании девушки в патрульном автомобиле полиции Екатеринбурга.

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