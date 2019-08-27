Полицейских подозревают в изнасиловании юной волейболистки в Анапе

В Анапе двое сотрудников МВД стали фигурантами уголовного дела по статье «Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера», пишут «Известия».
Их жертвой стала 17-летняя волейболистка из Московской области, которая приехала на черноморское побережье на соревнования. Уже после окончания турнира вечером 26 августа девушка отдыхала на пляже вместе с юношей.
«
Что именно нарушили молодые люди, не уточняется. После инцидента в анапской полиции последовала череда увольнений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об изнасиловании девушки в патрульном автомобиле полиции Екатеринбурга.