Полицейских подозревают в изнасиловании юной волейболистки в Анапе

В Анапе двое сотрудников МВД стали фигурантами уголовного дела по статье «Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера», пишут «Известия».

Их жертвой стала 17-летняя волейболистка из Московской области, которая приехала на черноморское побережье на соревнования. Уже после окончания турнира вечером 26 августа девушка отдыхала на пляже вместе с юношей.

« По версии следствия, полицейские, за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили последнюю к половому сношению », — говорится в сообщении Следственного комитета.

Что именно нарушили молодые люди, не уточняется. После инцидента в анапской полиции последовала череда увольнений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об изнасиловании девушки в патрульном автомобиле полиции Екатеринбурга.