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  4. Федункив встретила 48-летие в шикарном платье и с пистолетом в руке — фото

Федункив встретила 48-летие в шикарном платье и с пистолетом в руке — фото

, 19:54 Фото 65

Свой возраст звезда «Реальных пацанов» назвала неубиваемым.

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Фото, видео : Instagram @marina_phedunkiv

Актрисе Марине Федункив, известной по роли мамы Коляна в «Реальных пацанах» и выступлениям в шоу «Comedy Woman», исполнилось 48. Цифра эта нисколько артистку не расстраивает, свой возраст она назвала неубиваемым.

«Неубиваемый возраст! Даже не пытайтесь. С Днем Рождения меня!» — написала Федункив в своем Instagram, заодно поздравив коллег по цеху с днем российского кино, который также отмечается 27 августа.

Instagram @marina_phedunkiv

Свой пост Марина сопроводила снимком, на котором она запечатлена в переливающемся алом платье с бездонным декольте и с пистолетом в руке. Вызывающе прищурившись, она целится в объектив. Один из фанатов назвал звезду на фото «красной дьяволицей».

Поклонники и соратники оставили на странице артистки более трех тысяч поздравлений с выражением восхищения и пожеланиями творческих успехов и личного счастья.

«Красавица, талант, гений, я тебя обожаю, с днюшкой, моя королева!» — написал певец Александр Медведев, более известный как Шура.

«Ты, конечно, ведьма, с каждым годом все лучше и лучше становишься!» — присоединилась к поздравлениям Агата Муцениеце.

Поздравили Федункив также Екатерина Варнава, Эвелина Бледанс Сергей Лазарев и другие знаменитости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Марина Федункив поддержала отправившегося на «Евровидение» Сергея Лазарева смешным роликом, на котором в образе блондинки за рулем автомобиля исполняет песню со словами: «Сережа, ты всей России надежда».

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