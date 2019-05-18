«Прям Бузова»: Звезда «Реальных пацанов» посвятила Лазареву шуточную песню

Российская комедийная актриса Марина Федункив, прославившаяся после съемок в сериале «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman, записала шуточное видео. За рулем автомобиля в образе «блондинки» звезда спела песню, посвященную Сергею Лазареву, который сегодня, 18 мая, представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение».

Вероятно своим роликом артистка хотела не только поддержать певца, прошедшего в финал международного конкурса, но и сделать пародию на исполнительницу, которая перепела песню Афродиты «Валера». По мнению подписчиков, комедийный жанр Федункив дается лучше всего.

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Публикация теледивы позабавила ее поклонников. Все, как один, отметили в комментариях, что разразились смехом, просмотрев шуточные кадры.

«Марина, вы супер! Только подписался на вас, увидел это видео — и улыбка до ушей, хочется смеяться! Спасибо вам за позитив!»

«Прям Бузова!»

«Каждый пост — шедевр! Я поклонница ваша!»

«Браво, вас надо было вместо Сережи отправить на „Евровидение“», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Варнава рассмешила фанатов, зачитав рэп на песню Лободы.