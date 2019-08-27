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Россия и Турция намерены совместно развивать авиастроение

, 20:40 Эфирная новость 50

На пресс-конференции лидеры обеих стран поделились впечатлениями от увиденного на МАКСе.

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Фото, видео : ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Во время итоговой пресс-конференции Путин заявил, что на авиасалоне им с Эрдоганом удалось хорошо поработать. И эти переговоры станут неплохим импульсом в развитии российско-турецких отношений по всем направлениям. Президенты также поделились впечатлениями от увиденного на МАКСе. Многими российскими новинками турецкие специалисты заинтересовались

«Мы гордимся нашими разработками перспективными в этой сфере. Нашими новыми образцами вооружения, техники, и не только военной, но и гражданской. Мы продемонстрировали и новые гражданские самолеты, МС-21, который президенту понравился. У нас возможностей много, мы демонстрировали новую систему оружия и новую систему радиоэлектронной борьбы. Многое, на мой взгляд, заинтересовало турецких партнеров и не только с точки зрения приобретения, но и сточки зрения совместного производства», — сказал Путин.

«МАКС-2019 — для нас важное мероприятие. Наши специалисты уже обсуждают все вопросы с российскими коллегами. Турция заинтересована в совместном с Россией производстве военной техники, это может быть распространено на военные самолеты», — заявил Эрдоган.

Путин с Эрдоганом обсудили экономическое сотрудничество. Как сказано, по графику идет строительство Турецкого потока. Российский газ начнет поступать в страну до конца года.

Президенты подробно остановились на международной повестке. Говорили о дополнительных мерах борьбы с террористами в сирийском Идлибе. Этот регион вызывает крайнее беспокойство. Боевики продолжают обстрелы позиций сирийских правительственных войск и пытаются атаковать российские военные объекты. По словам Путина, необходимо нормализовать обстановку в этой зоне и в Сирии в целом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин угостил Эрдогана мороженым на авиасалоне МАКС-2019.

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