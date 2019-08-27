  1. Пятый канал
  4. «Очень любим»: Татьяна Михалкова трогательно поздравила внучку с днем рождения

«Очень любим»: Татьяна Михалкова трогательно поздравила внучку с днем рождения

, 22:55 Фото 47

Дочери Артема Михалкова — Наталье — исполнилось 17 лет.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @tatyanamixalkova

Одной из внучек режиссера Никиты Михалкова — Наталье — на днях исполнилось 17 лет. В связи с этим событием его супруга Татьяна опубликовала трогательный пост в Instagram.

«Присяду-ка я на перчик!» Королева и Тарзан задорно отдыхают в Италии

«Наташенька, поздравляю с 17-летием! Мы тебя все очень любим!» — написала она.

Instagram @tatyanamixalkova

Подписчики Татьяны Михалковой также подключились к поздравлениям девушки.

«Неземной красоты девочка! С днем рождения!» — прокомментировал один из них.

«Красавица!» — подтвердил другой.

«Поздравляем с днем рождения, счастья, мира, здоровья, любви и удачи», — добавил еще один пользователь.

Наталья — дочь Артема Михалкова от первого брака. О девушке известно то, что она интересуется модой и уже приняла участие в одном из дизайнерских показов, а также в ряде фотосессий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о переживаниях старшей дочери Никиты Михалкова — Анны.

Читайте также

+17° Днём +21°
Ночью +10°
66.26
0.29 73.61
0.21
Гороскоп на 27 августа: Овны, готовы к бурному роману?

Последние новости

23:14
Храм Большого библейского пути полыхает в Филадельфии
22:55
«Очень любим»: Татьяна Михалкова трогательно поздравила внучку с днем рождения
22:39
В международном аэропорту Пекина загорелся самолет с пассажирами
22:25
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире и безопасности с Россией
22:04
Крупный пожар на камышовом поле напугал жителей Ростова-на-Дону — видео
21:48
«Замечательный подарок городу»: Путин осмотрел новый аэропорт Гагарин в Саратове

Сейчас читают

Волочкова сравнила мангал с Вечным огнем — видео
Сравнившую мангал с Вечным огнем Волочкову Милонов предложил отправить в Юнармию
«Присяду-ка я на перчик!» Королева и Тарзан задорно отдыхают в Италии

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги