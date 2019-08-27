«Очень любим»: Татьяна Михалкова трогательно поздравила внучку с днем рождения

Одной из внучек режиссера Никиты Михалкова — Наталье — на днях исполнилось 17 лет. В связи с этим событием его супруга Татьяна опубликовала трогательный пост в Instagram.

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«Наташенька, поздравляю с 17-летием! Мы тебя все очень любим!» — написала она.

Instagram @tatyanamixalkova

Подписчики Татьяны Михалковой также подключились к поздравлениям девушки.

«Неземной красоты девочка! С днем рождения!» — прокомментировал один из них.

«Красавица!» — подтвердил другой.

«Поздравляем с днем рождения, счастья, мира, здоровья, любви и удачи», — добавил еще один пользователь.

Наталья — дочь Артема Михалкова от первого брака. О девушке известно то, что она интересуется модой и уже приняла участие в одном из дизайнерских показов, а также в ряде фотосессий.

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