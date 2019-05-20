Анна Михалкова пожаловалась на своих родственников, которые ее не слышат и донимают своими проблемами. Она подробно рассказала о «концертных программах» в семье на своей странице в Instagram и приложила фотографию со «злыми глазками».

Instagram @anikiti4na

По словам старшей дочери народного артиста, в большой семье все как один чувствуют себя исключительными личностями.

«Кто потерял смысл в жизни, кто почувствовал себя непонятым гением, кто хандрит, у кого просто плохое настроение, кому нездоровится! Так как их много, я не успеваю даже пискнуть по поводу того, что у меня тоже что-то не так в жизни», — сообщила 45-летняя актриса.

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Она попыталась объяснить «всеобщее недомогание» переходным возрастом, полнолунием, изменчивой погодой и ветром. Порой эти явления разом нападают на нее, но никто этого не замечает. В конце исповеди, Анна Михалкова добавила: «Ничего не случилось. Глазки просто злые».

Ранее дочь Никиты Михалкова намекнула про съемки фильмы для взрослых с чупа-чупсом во рту.