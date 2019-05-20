Анна Михалкова пожаловалась на своих родственников, которые ее не слышат и донимают своими проблемами. Она подробно рассказала о «концертных программах» в семье на своей странице в Instagram и приложила фотографию со «злыми глазками».
По словам старшей дочери народного артиста, в большой семье все как один чувствуют себя исключительными личностями.
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Она попыталась объяснить «всеобщее недомогание» переходным возрастом, полнолунием, изменчивой погодой и ветром. Порой эти явления разом нападают на нее, но никто этого не замечает. В конце исповеди, Анна Михалкова добавила: «Ничего не случилось. Глазки просто злые».
Ранее дочь Никиты Михалкова намекнула про съемки фильмы для взрослых с чупа-чупсом во рту.