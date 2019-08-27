Муж Серены Уильямс пришел на ее матч с Шараповой в антинаркотической футболке

Супруг американской теннисистки Серены Уильямс Алексис Оганян разозлил поклонников россиянки Марии Шараповой из-за акции во время матча первого круга турнира US Open в США.

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Муж многократной победительницы турниров «Большого шлема» появился на ее матче в антинаркотической футболке. На его груди была аббревиатура DARE (Drug Abuse Resistance Education) — программы антинаркотического воспитания учащихся в США.

Twitter @WTATea

Выходка Оганян вызвала массу негодующих комментариев в соцсетях. Многие сочли это намеком на недавний допинговый скандал с участием Шараповой, которая мужественно призналась в употреблении запрещенных препаратов.

«Вот это я понимаю, поддерживающий муж!» — гласит один из раздраженных возгласов в Twitter.

«Муж Серены действительно ужасен. Терпеть не могу этого парня. Неуважительная *****. Такие люди, как он, делают поражения болезненными», — отмечает другой пользователь.

Мария Шарапова уступила Серене Уильямс с разгромным счетом в двух сетах 1:6, 1:6.

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