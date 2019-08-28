«Заинтриговали»: Семья Джигана не может улететь из Майами

Рэпер Джиган вместе с супругой Оксаной Самойловой и тремя дочки последние несколько недель отдыхают в Майами. Вернуться в Москву к началу учебного года у них не получится. Об этом сообщила модель в своем Instagram-аккаунте, чем очень заинтриговала подписчиков.

«Никакой праздничной линейки на 1–2 сентября, никакой классной вечеринки на день рождения Леи. Причина, по которой мы тут остаемся, конечно, в 1000000000 раз важнее, но домой все равно хочется. Хорошо, что только мне», —написала Оксана.

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Instagram @samoylovaoxana

Поклонники стали высказывать свои предположения. Многие решили, что Оксана ждет четвертого ребенка, а некоторые подумали, что семья Джигана задержалась в Штатах из-за работы рэпера.

«Вы беременны, вам пока нельзя лететь, сейчас напишут»;

«Ой, сейчас сыночка напророчат, опасно такие интриги создавать»;

«Наверно, что-то со съемкой нового клипа связано», — оставили комментарии фолловеры

Ранее жена Джигана рассказала, как они с мужем жили в нищете. По словам Оксаны Самойловой, им пришлось преодолеть множество трудностей, прежде чем они приобрели то, что имеют сейчас.