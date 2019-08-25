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  4. «Даже кровати не было»: Жена Джигана рассказала, как они с мужем жили в нищете

«Даже кровати не было»: Жена Джигана рассказала, как они с мужем жили в нищете

, 10:56 280

По словам Оксаны Самойловой, им пришлось преодолеть множество трудностей, прежде чем они приобрели то, что имеют сейчас.

Фото : Instagram @samoylovaoxana

Супруга музыканта Джигана Оксана Самойлова поделилась с подписчиками в Instagram откровением. Оказывается, семья не всегда могла похвастаться роскошной жизнью. По словам женщины, они с мужем пережили и бедность, передает Teleprogramma.pro.

«Мы вообще нищие были. У нас даже кровати не было на съемной однокомнатной квартире», — вспоминает супруга Джигана.

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Однако постепенно пара достигла того уровня жизни, который имеет сейчас. Рэпер Джиган стал популярен, а Оксана открыла бизнес, основав собственный бренд детской одежды. Сейчас Оксана и Джиган живут в дорогом особняке, летают отдыхать на элитные курорты, покупают брендовую одежду.

Пара вместе уже около девяти лет и воспитывает трех дочерей Ариелу, Лею и Майю. На совместных фотографиях в соцсети семья буквально светится от счастья, вызывая восхищение и зависть пользователей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жену Джигана обвинили в использовании фотошопа. Подписчики заметили, что девушка изменила пропорции своего тела при помощи инструментов фоторедактора.

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