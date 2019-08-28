Елена Бирюкова и экс-супруг Екатерины Климовой сыграли свадьбу

Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова вышла замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой Илью Хорошилова. Пара расписалась 27 августа 2019 года в одном из московских загсов. Об этом рассказала в сторис в своем Instagram-аккаунте старшая дочь Елены Александра.

Бирюкова и Хорошилов прожили в гражданском браке 11 лет, у них растет дочь Аглая, которая в этом году пойдет в первый класс. Предложение актрисе Илья сделал в эфире одной из программ пару лет назад.

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Невеста для торжественного дня выбрала длинное лаконичное платье белого цвета, а жених темный костюм. После официальной церемонии Бирюкова, Хорошилов и их родные и друзья отправились в ресторан. Там молодожены пели в караоке.

Медовый месяц пара устроит позже, так как у Елены Бирюковой скоро начнутся съемки.

Instagram @birukovagram

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Климова отправилась на дружескую прогулку с возлюбленной бывшего мужа.