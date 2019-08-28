Из горящей многоэтажки в Москве спасли 20 человек

Пожар в каналах кабеля многоэтажки произошел поздно вечером во вторник, 27 августа, на юге Москвы.

В столичном МЧС сообщили, что возгорание было зафиксировано в кабель-каналах с 12-го по последний 24 этаж. На первом этапе пожарным удалось ликвидировать возгорание только с 12 по 16 этажи. Спасено из жилого здания 20 человек, из них 10 детей, выведено еще 120 жильцов. Пострадавших нет.

По последним данным, огонь охватил 42 погонных метра. Жильцы временно размещены в близлежащей школе. В ликвидации пожара было задействовано 54 человека личного состава и 17 единиц техники. Полностью с возгоранием удалось справиться к 00.31 среды, 28 августа.

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