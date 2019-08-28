Равшана Куркова рассказала, как двадцать лет назад переехала в Москву

Российская актриса театра и кино Равшана Куркова часто делится с подписчиками в Instagram своими размышлениями. В этот раз артистка вспомнила о том, как она двадцать лет назад переехала в Москву из родного Ташкента.

«На первый, да и на второй взгляд Москва казалась недоступной, холодной, не самой приветливой и очень деловой красавицей. Она проверяла на стойкость, долго, с недоверием присматривалась, испытывала», — написала актриса.

По словам Равшаны, не потеряться в этом огромном городе ей очень помогала учеба, работа и сильный характер. Постепенно любовь к Москве стала взаимной.

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Instagram @rav_shana

«Для меня это место силы, вдохновения. Где бы ни работала, где бы ни отдыхала — я страшно скучаю по этому городу и всегда возвращаюсь сюда с радостью», — призналась в любви столице Куркова.

Подписчики поддержали артистку и согласились с Равшаной в том, что Москва — это город с особенной энергетикой.

«Москва, здесь всегда особенная энергетика, даже объяснить не могу»;

«Обожаю Москву!»

«Москва для меня, как в песне Муслима Магомаева: „Лучший город земли“. Хотя моя малая родина за 850 км от Москвы», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Равшана Куркова похвасталась длинными ногами в мини-шортах.