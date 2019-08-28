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Мощный ландшафтный пожар под Ростовом-на-Дону потушен

, 7:36 Эфирная новость 65

Спасателям на борьбу со стихией понадобилось более шести часов.

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Фото, видео : ВКонтакте @rostovnadonu, 5-tv.ru

Больше шести часов потребовалось спасателям, чтобы справиться с крупным пожаром в Ростове-на-Дону. Вдоль трассы Ростов-Батайск вспыхнула сухая трава.

В регионе сейчас очень жаркая погода, поэтому пламя молниеносно распространилось на огромные расстояния. Площадь возгорания составила 50 тысяч квадратных метров. Стена огня угрожающе надвигалась на город. К месту ЧП направили больше двух десятков единиц техники и около сотни спасателей. Ближе к полуночи пожар все же удалось полностью ликвидировать. О пострадавших не сообщается.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры борьбы спасателей с неуправляемой стихией.

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