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«Красивых подруг надо бить»: Жена Мартиросяна в шутку схлестнулась с приятельницей

, 11:22 Видео 243

Жанна Левина подурачилась с Элиной Джанибекян на красной дорожке.

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Фото, видео : Instagram @jannalevina_martirosyan

Супруга Гарика Мартиросяна — Жанна Левина — разместила в Instagram не свойственное для ее контента видео. На кадрах обычно изящная и элегантная жена комика в шутку направляет свой кулак к лицу давней подруги Элины Джанибекян. Сцена с «дракой» произошла прямо на красной дорожке торжественного мероприятия. Однако, спустя пару секунд просмотра ролика, становится понятно — светские львицы просто дурачатся.

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«Красивых подруг надо бить! Репетируем!» — подписала пост знаменитость.

Поклонники Жанны Левиной оценили юмористический ролик по достоинству и оставили добрые комментарии, в которых похвалили веселых приятельниц.

«Веселые подруги!»

«Такие приколяшки-подружки!» — написали фолловеры.

Однако среди огромной армии фанатов жены Гарика Мартиросяна нашлись те, кому комичное видео показалось неинтересным.

«Раньше вы писали смешные, грустные, забавные, интересные истории на своей страничке. Теперь один гламур: наряды, подруги, похожие на кукол, губы, ноги… Остановитесь!» — попросил юзер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Мартиросяна покрасовалась на яхте в элегантном наряде.

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