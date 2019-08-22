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  4. «Шикарная!» Жена Мартиросяна покрасовалась на яхте в элегантном наряде

«Шикарная!» Жена Мартиросяна покрасовалась на яхте в элегантном наряде

, 0:59 Фото 179

Жанна Левина в очередной раз доказала — у нее потрясающее чувство стиля.

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Фото, видео : Instagram @jannalevina_martirosyan

Супруга известного продюсера и комика Гарика Мартиросяна — Жанна Левина — в очередной раз впечатлила подписчиков в Instagram элегантным образом. Звезда разместила романтичный снимок с подсвечивающейся яхты на фоне заката. Супруга юмориста позирует в белоснежном длинном наряде, который идеально гармонирует с загадочной атмосферой фото.

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«В городе Сочи — темные ночи», — подписала пост знаменитость.

Instagram @jannalevina_martirosyan

Поклонники Жанны Левиной поспешили похвалить любимицу за чувство стиля. Звезда давно славится умением подобрать интересные образы, соответствующие ситуации и поводу. Вот и на этот раз, белоснежный балахон знаменитости привлек внимание фанатов, ведь он так аутентичен для таинственных курортных ночей.

«Шикарное фото на фоне шикарной женщины!»

«Адская смесь: интеллект, юмор, красота и харизма. По ощущению, как аджика!»

«Нереально красивая!» — уверяют кумира пользователи соцсети.

Многие фанаты супруги Мартиросяна отмечают ее естественную красоту. Сама Жанна Левина также выступает против «искусственных» дам. Недавно она высмеяла любительниц пластической хирургии в своей публикации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский отписался от супруги Мартиросяна в Instagram.

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