«Мамочка вернулась!» Анастасия Ивлеева снялась в новом сезоне «Орла и Решки»

Долгое время зрители просили вернуть в проект «Орел и Решка» старых ведущих. И вот Настя Ивлеева и Андрей Бедняков заявили о том, что приняли участие в съемках нового сезона шоу про путешествия. Восторгам поклонников не было предела, да и сами телеведущие оказались невероятно рады вернуться к работе.

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« Я счастлива! Я рада! Это совсем другой сезон, не похожий ни на один, что был до этого! Шутки шутками, а ведь жизнь все устроила как надо. Кто бы мог подумать. Короче, дорогой зритель, тебя ждет доза убойного контента. Мамочка вернулась! » — поделилась радостью «Настюшка-опасность».

Телезрители, казалось, вот-вот сойдут с ума от потрясающего известия. Фолловеры тут же начали оставлять комментарии к публикациям в Instagram Насти Ивлеевой и Андрея Беднякова со словами поздравлений и благодарности за согласие принять дальнейшее участие в съемках «Орла и Решки».

Instagram @_agentgirl_

«Лучший дуэт. Порция хахашек обеспечена»;

«Это что, сон?! Ура!»;

«Лучший дуэт всех времен и народов! Настюшка-опасность в действии!» — написали фолловеры.

Новый сезон шоу «Орел и Решка» стартует в конце сентября 2019 года.

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