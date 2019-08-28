«Мамочка вернулась!» Анастасия Ивлеева снялась в новом сезоне «Орла и Решки»

Долгое время зрители просили вернуть в проект «Орел и Решка» старых ведущих. И вот Настя Ивлеева и Андрей Бедняков заявили о том, что приняли участие в съемках нового сезона шоу про путешествия. Восторгам поклонников не было предела, да и сами телеведущие оказались невероятно рады вернуться к работе.
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Телезрители, казалось, вот-вот сойдут с ума от потрясающего известия. Фолловеры тут же начали оставлять комментарии к публикациям в Instagram Насти Ивлеевой и Андрея Беднякова со словами поздравлений и благодарности за согласие принять дальнейшее участие в съемках «Орла и Решки».
«Лучший дуэт. Порция хахашек обеспечена»;
«Это что, сон?! Ура!»;
«Лучший дуэт всех времен и народов! Настюшка-опасность в действии!» — написали фолловеры.
Новый сезон шоу «Орел и Решка» стартует в конце сентября 2019 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настя Ивлеева похвасталась дорогим украшением на безымянном пальце.