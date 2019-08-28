  1. Пятый канал
  4. «Мамочка вернулась!» Анастасия Ивлеева снялась в новом сезоне «Орла и Решки»

«Мамочка вернулась!» Анастасия Ивлеева снялась в новом сезоне «Орла и Решки»

, 14:16 197

Вместе с «Настюшкой-опасностью» в проект вернулся ее напарник — Андрей Бедняков.

Фото : Telekritika.ua

Долгое время зрители просили вернуть в проект «Орел и Решка» старых ведущих. И вот Настя Ивлеева и Андрей Бедняков заявили о том, что приняли участие в съемках нового сезона шоу про путешествия. Восторгам поклонников не было предела, да и сами телеведущие оказались невероятно рады вернуться к работе.

«Эротично, но не пошло!» Дайнеко поделилась снимком из ванной

«Я счастлива! Я рада! Это совсем другой сезон, не похожий ни на один, что был до этого! Шутки шутками, а ведь жизнь все устроила как надо. Кто бы мог подумать. Короче, дорогой зритель, тебя ждет доза убойного контента. Мамочка вернулась!» — поделилась радостью «Настюшка-опасность».

Телезрители, казалось, вот-вот сойдут с ума от потрясающего известия. Фолловеры тут же начали оставлять комментарии к публикациям в Instagram Насти Ивлеевой и Андрея Беднякова со словами поздравлений и благодарности за согласие принять дальнейшее участие в съемках «Орла и Решки».

Instagram @_agentgirl_

«Лучший дуэт. Порция хахашек обеспечена»;

«Это что, сон?! Ура!»;

«Лучший дуэт всех времен и народов! Настюшка-опасность в действии!» — написали фолловеры.

Новый сезон шоу «Орел и Решка» стартует в конце сентября 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настя Ивлеева похвасталась дорогим украшением на безымянном пальце.

Читайте также

+24° Днём +24°
Ночью +12°
66.26
0.29 73.61
0.21
Гороскоп на 28 августа: Козерог, выйдете из тьмы в свет!

Последние новости

14:41
Извращенец надругался над школьницей и отправил видео ее семье
14:38
Юная суперзвезда Билли Айлиш прибыла в Петербург на своем самолете
14:30
Легендарный аул-призрак в Дагестане пострадал от вандалов — видео
14:16
«Мамочка вернулась!» Анастасия Ивлеева снялась в новом сезоне «Орла и Решки»
14:06
Президент Грузии озвучила условие для возобновления диалога с Россией
13:52
«Покорная, страстная, нежная»: Поклонники не поняли загадочных образов Бузовой

Сейчас читают

Свадьба Собчак и Богомолова может не состояться из-за финансовых проблем
Горячо! «Русская Кардашьян» взбудоражила сеть формами в костюме из латекса
Видео свадьбы Елены Бирюковой и экс-супруга Екатерины Климовой из ЗАГСа

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги