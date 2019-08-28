Москалькова назвала освобождение Вышинского обнадеживающим шагом

Освобождение из-под стражи главного редактора агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского вселяет надежду на объективное разбирательство в его деле. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен назвала решение Киевского апелляционного суда справедливым. Ранее Москалькова неоднократно заявляла об умышленном затягивании процесса Вышинского.

Освобождение журналиста в заде суда приветствовала и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Дипломат заявила, что «это первый шаг на пути к справедливости в отношении журналиста».

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Главу РИА Новости Украина задержали в мае 2018 года по делу о государственной измене. Херсонский суд взял Вышинского под стражу. Под арестом журналист провел больше года.

28 августа киевский суд освободил Вышинского из-под ареста под личное поручительство. Об изменении меры пресечения арестованного журналиста ходатайствовала защита.