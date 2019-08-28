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Венецианский кинофестиваль откроет японский фильм с российской музыкой

, 22:22 Эфирная новость 29

В основном конкурсе самого главного кинофестиваля планеты 21 картина. Россию представляет «Преступный человек» Дмитрия Мамулии.

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Фото, видео : Reuters, 5-tv.ru

В Венеции открывается старейший и один из главных кинофестивалей планеты. На красной ковровой дорожке у отеля Эксельсиор ждут мировых звезд, среди которых в этом году, как никогда много голливудских знаменитостей — Брэдд Питт, Хоакин Феникс, Мэрил Стрип, Антонио Бандерас. Да и в основном конкурсе каждый пятый фильм — Made in USA.

В основном конкурсе из 21 картины по крайней мере две можно точно окрестить голливудскими хитами. Это лента «К звездам» Джеймса Грэя и «Джокер» Тодда Филлипса. Из российских фильмов представлен лишь один — «Преступный человек» Дмитрия Мамулии, он будет показан в программе «Горизонты».

Как ожидается, за главный приз фестиваля поборются швед Рой Андерсен, француз Оливье Ассаяс и американец Стивен Содерберг — создатель друзей Оушена представит фильм «Прачечная» с Мэрил Стрип в главной роли. А вне конкурса состоится премьера сериала «Новый Папа» — продолжения нашумевшего шоу с Джудом Лоу. Но, конечно, все разговоры вокруг скандального Романа Полански, чей фильм «Офицер и шпион» также в конкурсе.

Уже сегодня жюри во главе с аргентинкой Лукресией Мартель предстоит увидеть первую картину, открывающую фестиваль. Ее снял японец Хирокадза Корееда, но это его первый фильм с зарубежными звездами: Катрин Денев, Жюльетт Бинош, Итан Хоук. Он называется «Правда». Музыку для картины написал российский композитор Алексей Айги. Он также является автором музыки к фильмам «Гибель империи» и «Страна глухих».

Подробнее о том, что мировой кинематограф собирается противопоставить экспансии Голливуда — в репортаже Николая Никулина.

Ранее Эмир Кустурица в эксклюзивном интервью 5-tv.ru пожелал удачи участникам Венецианского фестиваля по-русски.

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