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Американцы подняли на смех подарившего «жалкое» помолвочное кольцо жениха

, 22:58 Фото 86

Невеста мужчины пожаловалась пользователям соцсети Reddit на слишком скупой, по ее мнению, подарок.

Фото : Judith Thomandl / www.globallookpress.com, reddit.com

Пользователи соцсети Reddit массово надсмехаются над мужчиной, который подарил своей невесте слишком скромное, по их мнению, помолвочное кольцо. Изначально на американца юзерам пожаловалась сама невеста, рассказав, что они встречаются вот уже почти восемь лет, и она никак не ожидала получить в подарок столь дешевое кольцо.

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На фотографии, которую женщина прикрепила к «жалобе», видно, что будущий муж преподнес ей украшение с тонким золотым ободком и крошечным бриллиантом.

reddit.com

«Это будет некрасиво и меркантильно с моей стороны, если я скажу, что мне не нужно это маленькое отвратительное кольцо?» — написала невеста.

Пользователи, в свою очередь, разделили «беду» женщины, назвав ее избранника действительно скупым.

«Честно говоря, я на ее стороне. Даже с маленьким бюджетом он мог бы выбрать кольцо, которое не сразу сломается, если за что-то зацепится», — прокомментировал один из них.

«Для кольца на этой фотографии нет оправданий», — подтвердил другой.

«Дело не в цене, а во внешнем виде кольца. Меня воротит от того, какое оно мелкое и жалкое», — не сдержался еще один юзер.

С кем встречалась ? Почему ушла из политики? Как интимные снимки с ее участием попали в интернет? Читайте об этом в звездной биографии балерины на 5-tv.ru.

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