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«Алисе не больно»: мама погибшей в Турции девочки прокомментировала трагедию

, 1:55 Эфирная новость 36

За жизнь 12-летней петербурженки медики двух стран боролись более десяти дней.

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Фото, видео : 5-tv.ru

В Турции умерла 12-летняя Алиса из Петербурга, которая захлебнулась в бассейне курортного отеля. На своей странице в социальной сети отец девочки поблагодарил всех за поддержку и написал: «нужно как-то жить дальше».

Позднее трагедию прокомментировала и мама девочки, которая также поблагодарила всех, кто оказывал их семье помощь.

«Поддерживаем себя мыслью: Алисе сейчас не больно, не страшно и легко. Она рядом. А мы справимся как-нибудь. СПАСИБО ЛЮДИ!!!» — написала она на своей странице в сети (орфография автора сохранена — Прим.ред.)

За судьбой юной петербурженки мы следили с 18 августа: ее затянуло в трубу бассейна, которая вопреки правилам безопасности не была закрыта решеткой. Алиса впала в кому и до самой смерти не приходила в сознание.

Петербургские врачи, прибывшие в Турцию, предлагали перевезти Алису в Россию. Но результаты томографии оставляли мало надежды. Сейчас семья готовится к репатриации погибшей.

«Подключены все службы, связанные с транспортировкой. Страховая компания и, соответственно, похоронное бюро, так что в ближайшее время все должно произойти», — заявил консул-советник Генерального консульства РФ в Анталье Иван Степанов.

Владелец, директор и технический специалист отеля задержаны. Дело направлено на рассмотрение в турецкую прокуратуру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накануне смерти состояние маленькой Алисы ухудшилось. У девочки началась субфебрильная лихорадка.

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