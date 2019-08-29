Беспечность или отрицание? Почему ВИЧ-инфицированная петербурженка кормила грудью

Прокурорская проверка двух резонансных случаев в Петербурге и Ленинградской области завершилась возбуждением уголовных дел по редкой статье — «о сознательном заражении ВИЧ-инфекцией».

В первом случае молодая мать, зная о своем диагнозе кормила ребенка грудью. Еще одна девушка, также зная о ВИЧ у себя, решила стать донором. Она получила 1200 рублей вознаграждения, не задумываясь о последствиях. Вероятно, даже не знала, что после забора крови врачи делают многоуровневый анализ.

Это беспечность или сознательное отрицание смертельной опасности — разбирался Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о регионах России с максимальным числом ВИЧ-инфицированных жителей.