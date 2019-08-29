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  4. Беспечность или отрицание? Почему ВИЧ-инфицированная петербурженка кормила грудью

Беспечность или отрицание? Почему ВИЧ-инфицированная петербурженка кормила грудью

, 2:26 Эфирная новость 19

Два резонансных случая в Петербурге и Ленобласти закончились возбуждением уголовных дел.

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Фото, видео : Friso Gentsch / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Прокурорская проверка двух резонансных случаев в Петербурге и Ленинградской области завершилась возбуждением уголовных дел по редкой статье — «о сознательном заражении ВИЧ-инфекцией».

В первом случае молодая мать, зная о своем диагнозе кормила ребенка грудью. Еще одна девушка, также зная о ВИЧ у себя, решила стать донором. Она получила 1200 рублей вознаграждения, не задумываясь о последствиях. Вероятно, даже не знала, что после забора крови врачи делают многоуровневый анализ.

Это беспечность или сознательное отрицание смертельной опасности — разбирался Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о регионах России с максимальным числом ВИЧ-инфицированных жителей.

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