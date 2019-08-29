Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера

Бывшая невеста рэпера Тимати — Мила Волчек — вышла замуж за 36-летнего миллиардера Алексея Гарбера, пишет StarHit. Некоторое время назад пара объявила о помолвке, но на сегодня стало известно, что они уже поженились. Более того, Волчек подтвердила слухи о беременности. Однако ее срок пока держится в тайне.

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ВКонтакте @Мила Волчек

По информации инсайдеров, в честь столь долгожданного события Гарбер порадовал Волчек роскошным украшением от французского Дома по производству часов и ювелирных изделий Cartier. Также инсайдеры сообщают, что отец миллиардера — Марк Гарбер, который является бывшим членом совета директоров «Роснефти», остался доволен выбором сына. Мила Волчек произвела на него очень хорошее впечатление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тимати сейчас тоже готовится в очередной раз стать отцом. Недавно его избранница Анастасия Решетова рассказала про пол будущего ребенка, чем очень сильно порадовала поклонников звездной пары.