Экс-солистка «Тутси» поблагодарила Волкову из «Тату» за уход мужа

Бывшая солистка группы «Тутси» Маша Вебер искренне благодарна Юлии Волковой из «Тату» за то, артистка в свое время увела у нее супруга. Об этом Вебер заявила во время беседы с изданием Дни.ру на музыкальном фестивале «Звезды» в Сочи.

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В 2000-ных экс-солистка «Тутси» была замужем за наследником олигарха Парвизом Ясиновым. Когда между ними встала Волкова, пара уже воспитывала общего ребенка, однако это не помешала Ясинову уйти из семьи. На тот момент это расставание для Маши Вебер стало настоящим ударом, однако теперь она ни о чем не жалеет и даже благодарна коллеге по сцене.

«Хочу сказать Юле спасибо за то, что увела мужика!» — сказала певица.

По словам Вебер, благодаря разрыву с супругом ее жизнь стала гораздо лучше и интереснее.

«Я вернулась на сцену, у меня появилась мудрость, иначе стала смотреть на отношения и на доверие — повзрослела просто», — пояснила артистка.

При это сейчас Маша Вебер поддерживает с бывшим мужем дружеские отношения. Парвиз Ясинов активно участвует в воспитании 13-летнего Оскара.

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