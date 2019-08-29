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В Вологодской области у жителей отобрали только что построенный ДК

, 21:29 Эфирная новость 69

Старый гараж бывшего пожарного депо восстанавливали всей деревней на полученный президентский грант, а через несколько месяцев сельская администрация его закрыла.

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Фото, видео : 5-tv.ru

В весьма запутанную историю попали жители села Городищи Вологодской области. Им удалось получить президентский грант на открытие Дома культуры. Старый гараж бывшего пожарного депо восстанавливали всей деревней.

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На торжественное открытие нового клуба приехали и чиновники сельской администрации, но спустя всего несколько месяцев, они же этот Дом культуры и закрыли.

Потеря ДК, в который вложили столько сил, для жителей настоящая трагедия. Глава администрации пыталась оправдаться: якобы в бюджете нет денег, чтобы принять ДК на баланс. Но люди подозревают, что у властей другой интерес: продать здание. Вот и не дают переоформить документы.

Александр Сиротин подробнее.

А вот в «Почте России» неоднозначно подошли к собственному развитию. Как сообщал ранее 5-tv.ru, в отделениях связи могут начать продавать лекарства и алкоголь.

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