В отделениях «Почты России» могут начать продавать лекарства и алкоголь

«Почта России» просит выделить из бюджета около 85 миллиардов рублей. Это необходимо для преобразования отделений в подобие МФЦ, аптек, алкогольных магазинов, а также образовательных и медицинский учреждений, сообщают «Известия».

Компания уже направила на согласование в Минфин и Минкомсвязи новую концепцию с соответствующими расчетами. Причиной глобальных изменений в «Почте России» назвали замену традиционных писем электронными. По прогнозам, объем корреспонденции в мировых масштабах к 2023 году упадет в 1,5 раза.

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Почта планирует изменить функционал отделений и их сотрудников в населенных пунктах с численностью до 20 тысяч человек. Изменения коснутся около 80 процентов все отделений компании.

«Почта России» будет продавать лекарства и товары народного потребления, алкоголь, оказывать государственные, социальные, финансовые, образовательные и даже медицинские услуги.

Компания запрашивает для реализации своего проекта порядка 85 миллиардов рублей. Из них 66,4 миллиарда уйдет на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 миллиарда — на капитальный ремонт, 7,7 миллиарда рублей необходимо для расширения площадей отделений.

Ранее директор «Почты России» рассказал о грядущих инновациях — видео.