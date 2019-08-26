  1. Пятый канал
  4. В отделениях «Почты России» могут начать продавать лекарства и алкоголь

В отделениях «Почты России» могут начать продавать лекарства и алкоголь

, 8:10 51

Компания подготовила концепцию преобразования и попросила выделить из бюджета 85 миллиардов рублей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Кирилл Кухмарь, РИА Новости / Владимир Астапкович, Mikhail Pletsky / www.globallookpress.com

«Почта России» просит выделить из бюджета около 85 миллиардов рублей. Это необходимо для преобразования отделений в подобие МФЦ, аптек, алкогольных магазинов, а также образовательных и медицинский учреждений, сообщают «Известия».

Компания уже направила на согласование в Минфин и Минкомсвязи новую концепцию с соответствующими расчетами. Причиной глобальных изменений в «Почте России» назвали замену традиционных писем электронными. По прогнозам, объем корреспонденции в мировых масштабах к 2023 году упадет в 1,5 раза.

Гороскоп на 26 августа: Козероги, вас ожидают гости из прошлого!

Почта планирует изменить функционал отделений и их сотрудников в населенных пунктах с численностью до 20 тысяч человек. Изменения коснутся около 80 процентов все отделений компании.

«Почта России» будет продавать лекарства и товары народного потребления, алкоголь, оказывать государственные, социальные, финансовые, образовательные и даже медицинские услуги.

Компания запрашивает для реализации своего проекта порядка 85 миллиардов рублей. Из них 66,4 миллиарда уйдет на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 миллиарда — на капитальный ремонт, 7,7 миллиарда рублей необходимо для расширения площадей отделений.

Ранее директор «Почты России» рассказал о грядущих инновациях — видео.

Читайте также

+15° Днём +20°
Ночью +13°
65.60
-0.02 72.62
-0.21
Гороскоп на 26 августа: Козероги, вас ожидают гости из прошлого!

Последние новости

9:31
Сбившего на Невском пешеходов Мурада Касымова отпустили из СИЗО
9:20
«Асмус с лицом Гарика»: дочь Харламова сразила сходством с обоими родителями
9:07
По факту смерти роженицы в Ставрополье возбуждено уголовное дело
8:57
«Прекрасные»: Дмитрий Ендальцев поделился совместным фото с Анной Чиповской
8:45
Опубликовано фото сбежавшего с оружием в Якутске полицейского
8:40
«Лицо одно»: Саша Бортич эффектно ответила недовольным ее фото хейтерам

Сейчас читают

День Тихона Страстного: что можно и нельзя делать 26 августа
Наследница Ванги предрекла Украине новый Майдан в 2019 году
Поклонники Лизы Галкиной сделали клип для дочери Пугачевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги