В Амурской области школьный учитель биологии восстанавливает популяцию лотоса на озере

Как детям не заскучать на уроке отлично знает преподаватель одной из сельских школ в Амурской области. Учитель биологии своими руками превратила родной край в цветущий оазис.

«Иногда хочется прибить людей»: Пригожин вступился за матерившегося на «Новой волне» Киркорова

Благодаря ее стараниям, местное озеро стало местом притяжения для туристов — каждое лето в водоеме распускается целое море лотосов — настоящая экзотика для севера региона.

На такие уроки дети с удовольствием приходят даже во время летних каникул. Корреспондент МИЦ «Известий» Дмитрий Зименкин в этом убедился. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем в Минобразования предложили вернуть в школы «двойки».