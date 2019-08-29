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  4. В Амурской области школьный учитель биологии восстанавливает популяцию лотоса на озере

В Амурской области школьный учитель биологии восстанавливает популяцию лотоса на озере

, 18:34 Эфирная новость 17

Благодаря стараниям педагога некогда исчезнувшее из местных краев растение, вновь начало радовать жителей и туристов своим завораживающим цветением.

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Фото, видео : Liu Xiao / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Как детям не заскучать на уроке отлично знает преподаватель одной из сельских школ в Амурской области. Учитель биологии своими руками превратила родной край в цветущий оазис.

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Благодаря ее стараниям, местное озеро стало местом притяжения для туристов — каждое лето в водоеме распускается целое море лотосов — настоящая экзотика для севера региона.

На такие уроки дети с удовольствием приходят даже во время летних каникул. Корреспондент МИЦ «Известий» Дмитрий Зименкин в этом убедился. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем в Минобразования предложили вернуть в школы «двойки».

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