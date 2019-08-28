Проверки школ со стороны профильного ведомства Рособрнадзора станут реже — не раз в три года, а раз в пять лет. Об этом рассказал представитель ведомства в Екатеринбурге на собрании учителей, и дал совет: «Ставьте двойки чаще». Ведь слишком хорошая статистика успеваемости подозрительна и может стать поводом для внеплановых проверок.

Отметку «плохо» ставят все реже и вовсе не потому, что школьники вдруг стали отличниками и хорошистами. Педагоги просто боятся лишний раз травмировать психику детей, да и репутация школы на кону. Никто не хочет краснеть за двоечников.

Двойки и тройки в школьных журналах как будто кто-то подтер. Учреждения борются за звание образцовых. На каждого ученика выделяется финансирование. Зачем расстраивать детей и их родителей, когда оценку можно слегка подрисовать. Все счастливы и довольны. Но качество образования в итоге падает. Представитель Рособрнадзора считает, что учителей нужно не наказывать, а хвалить за двойки учеников, а школам — оказывать поддержку.

В ведомстве уже заявили — это, мол, частное мнение, чиновника, а не всего Рособранадзора, но учителя намек поняли и в закрытых чатах вовсю обсуждают, сколько двоек считать нормой. Подробности — в репортаже Екатерины Ивановой.

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