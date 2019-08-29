Александр Овечкин и Анастасия Шубская 18 августа отпраздновали первый день рождения сына Сережи. Супруга 33-летнего хоккеиста решила поделиться подробностями личной жизни и рассказала, какой из гениального спортсмена вышел отец.
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По словам Анастасии Шубской, между Александром Овечкины и его сыном Сережей существует невероятная связь. Первое слово ребенка спортсмена вместо стандартного «мама» — было «папа». Несмотря на загруженный график спортсмен всегда старается выделить время на общение с малышом. Об этом сообщает Starhit.
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Родители Александра Овечкина мечтают, чтобы внук Сережа продолжил династию спортсменов и превзошел на льду отца.
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