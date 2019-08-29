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«Памперсы научился менять» — Жена Овечкина рассказала, какой из него отец

, 7:25 227

В этом году наследнику хоккеиста исполнился год. Супруга спортсмена утверждает — между сыном и отцом существует невероятная связь.

Фото : Instagram @nastyashubskaya

Александр Овечкин и Анастасия Шубская 18 августа отпраздновали первый день рождения сына Сережи. Супруга 33-летнего хоккеиста решила поделиться подробностями личной жизни и рассказала, какой из гениального спортсмена вышел отец.

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«Это на льду Овечкин — зверь, а дома — нежный, добрый, заботливый и даже памперсы научился менять, когда мы еще в роддоме были», — уверяет жена Овечкина.

По словам Анастасии Шубской, между Александром Овечкины и его сыном Сережей существует невероятная связь. Первое слово ребенка спортсмена вместо стандартного «мама» — было «папа». Несмотря на загруженный график спортсмен всегда старается выделить время на общение с малышом. Об этом сообщает Starhit.

«У Саши с сыном какая-то невероятная связь. Даже его первым словом было „папа“. Последние пару месяцев мы живем в России, у мужа здесь очень много различных проектов и командировок, но он постоянно с сыном на связи», — утверждает супруга хоккеиста.

Родители Александра Овечкина мечтают, чтобы внук Сережа продолжил династию спортсменов и превзошел на льду отца.

С кем встречалась ? Почему ушла из политики? Как интимные снимки с ее участием попали в интернет? Читайте об этом в звездной биографии балерины на 5-tv.ru.

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