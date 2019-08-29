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«Мог табуреткой кинуть»: Добровольская назвала причину развода с Ефремовым

, 9:06 Фото 151

Семейная жизнь артистов длилась десять лет.

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Фото, видео : eg.ru

Народная артистка РФ Евгения Добровольская рассказала о причинах расставания с актером Михаилом Ефремовым. Откровение актрисы прозвучало на ток-шоу в эфире одного из федеральных каналов.

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Брак Добровольской и Ефремова распался в 1997 году. Вместе супруги прожили десять лет — годы совместной жизни, по словам женщины, проходили весьма эмоционально.

«Мы жили очень бурно. Миша мог и табуреткой кинуть, я уворачивалась, а могла ответить. Однажды в больницу попали. Но мы друг друга любили», — сообщила Евгения.

Многие до сих пор уверены — пара рассталась из-за постоянных измен. В пользу этой версии говорило то, что, едва разведясь, Ефремов закрутил роман с другой артисткой — Ксенией Качалиной. Однако Добровольская подчеркивает: еще в самом начале романа они с Михаилом договорились о том, что измен не будет, потому что иначе «нет смысла». Причина их развода, рассказывает актриса, кроется в другом.

«Мы просто устали друг от друга. Он взял 100 долларов, а я машину „Ниву“, и мы разъехались», — вспоминает Евгения.

С кем встречалась ? Почему ушла из политики? Как интимные снимки с ее участием попали в интернет? Читайте об этом в звездной биографии балерины на 5-tv.ru.

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