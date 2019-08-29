«Что с тобой?!» Марк Тишман напугал фанатов болезненной худобой

Звезда «Фабрики звезд» Марк Тишман опубликовал в Instagram фотографию, на которой позирует на лавочке у кофейни с маленькой девочкой. Малышка приходится артисту родственницей. На трогательном снимке «парочка» попивает кофе и наслаждается ясным деньком. Поклонники звезды умилились трогательной фотографии с ребенком, однако многие заметили — знаменитость изрядно похудел.

Гороскоп на 29 августа: Рыбы, вы строите пирамиду любви!

Instagram @marktishman

Подписчики Марка Тишмана, обеспокоенные его болезненной худобой, завалили комментарии под новой публикацией вопросами о состоянии здоровья кумира.

«Простите, но вы очень сильно похудели. Что-то случилось?»

«Марк, что с тобой?» — написали фолловеры.

Марк Тишман решил успокоить фанатов и ответил — с ним все в порядке. Певец списал сильное похудение на то, что по роду деятельности ему приходится много двигаться.

«Все в порядке. Все время в движении», — поделился Марк Тишман.

С кем встречалась Анастасия Волочкова? Почему ушла из политики? Как интимные снимки с ее участием попали в интернет? Читайте об этом в звездной биографии балерины на 5-tv.ru.