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  4. «Что с тобой?!» Марк Тишман напугал фанатов болезненной худобой

«Что с тобой?!» Марк Тишман напугал фанатов болезненной худобой

, 9:30 Фото 488

Звезда «Фабрики звезд» опубликовал в Instagram снимок, из-за которого подписчики обеспокоились здоровьем артиста.

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Фото, видео : Instagram @marktishman

Звезда «Фабрики звезд» Марк Тишман опубликовал в Instagram фотографию, на которой позирует на лавочке у кофейни с маленькой девочкой. Малышка приходится артисту родственницей. На трогательном снимке «парочка» попивает кофе и наслаждается ясным деньком. Поклонники звезды умилились трогательной фотографии с ребенком, однако многие заметили — знаменитость изрядно похудел.

Гороскоп на 29 августа: Рыбы, вы строите пирамиду любви!

Instagram @marktishman

Подписчики Марка Тишмана, обеспокоенные его болезненной худобой, завалили комментарии под новой публикацией вопросами о состоянии здоровья кумира.

«Простите, но вы очень сильно похудели. Что-то случилось?»

«Марк, что с тобой?» — написали фолловеры.

Марк Тишман решил успокоить фанатов и ответил — с ним все в порядке. Певец списал сильное похудение на то, что по роду деятельности ему приходится много двигаться.

«Все в порядке. Все время в движении», — поделился Марк Тишман.

С кем встречалась ? Почему ушла из политики? Как интимные снимки с ее участием попали в интернет? Читайте об этом в звездной биографии балерины на 5-tv.ru.

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