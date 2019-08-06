Президент Путин в Сочи посетил образовательный центр для детей «Сириус»

Владимир Путин в Сочи посетил образовательный центр для детей «Сириус», где заявил, что расширил число президентских грантов для школьников и студентов. Победители школьных международных олимпиад получат до одного миллиона рублей уже в этом году. А в следующем одаренные студенты смогут рассчитывать на ежемесячные выплаты в 20 тысяч рублей.

Сегодня на Черноморском побережье открыли новый корпус центра. Лаборатории, инновационные классы — все для будущих ученых, музыкантов и спортсменов. Как встречали президента — расскажет Виктор Синеок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об оперативном совещании Совбеза РФ, которое провел Владимир Путин.