Президент Путин в Сочи посетил образовательный центр для детей «Сириус»

, 19:31 Эфирная новость 46

В ходе визита глава государства рассказал о крупных вознаграждениях, которые с этого года ожидают победителей школьных олимпиад.

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Фото, видео : ТАСС/Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Владимир Путин в Сочи посетил образовательный центр для детей «Сириус», где заявил, что расширил число президентских грантов для школьников и студентов. Победители школьных международных олимпиад получат до одного миллиона рублей уже в этом году. А в следующем одаренные студенты смогут рассчитывать на ежемесячные выплаты в 20 тысяч рублей.

Сегодня на Черноморском побережье открыли новый корпус центра. Лаборатории, инновационные классы — все для будущих ученых, музыкантов и спортсменов. Как встречали президента — расскажет Виктор Синеок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об оперативном совещании Совбеза РФ, которое провел Владимир Путин.

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