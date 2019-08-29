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  4. Тело мужчины в ковре нашли на заброшенном стадионе в Петербурге

Тело мужчины в ковре нашли на заброшенном стадионе в Петербурге

, 11:29 63

Сверток со страшной находкой удалось обнаружить из-за сильного запаха.

Фото : РИА Новости / Наталья Селиверстова

Тело мужчины в ковре на заброшенном стадионе обнаружили в Петербурге в среду, 28 августа. Об этом сообщают представители экстренных служб.

По имеющимся данным, убитого сначала завернули в полиэтиленовые пакеты, а после спрятали в ковер. Очевидцы обнаружили сверток, обмотанный скотчем, из-за сильного трупного запаха, исходившего от мертвеца, подвергшегося гниению.

Правоохранительные органы устанавливают личность погибшего. На месте страшной находки работают кинологи. Тело мужчины доставили в морг для проведения судмедэкспертизы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербурженка похоронила дочь в кустах.

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