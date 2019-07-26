Видео: Петербурженка, похоронившая дочь в кустах, выносит из квартиры тело

, 17:25 Видео 101

Пенсионерка из-за нехватки денег на похороны оставила дочь в кустах на проспекте Непокоренных в Северной столице.

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Фото, видео : ВКонтакте @chut.press, www.globallookpress.com

В сети опубликовано видео с камер наблюдения, установленных в подъезде дома на проспекте Непокоренных в Петербурге, жительница которого из-за нехватки денег похоронила умершую дочь в кустах.

На кадрах видно, как 68-летняя Любовь Косминская вытаскивает из лифта тело погибшей Светланы, обмотанное простыней, и, тщательно укрыв обнажившиеся конечности, начинает тащить его по лестнице по направлению к входной двери подъезда.

Погибшую, завернутую в простыню и обмотанную веревками, утром 18 июня обнаружила жительница соседнего дома, которая и вызвала полицию. Правоохранители, прибыв на место, вскоре установили кто и откуда принес тело женщины.

В ходе допроса мать погибшей рассказала, что ее дочь вела асоциальный образ жизни, принимала запрещенные препараты. Незадолго до случившегося она почувствовала себя плохо, ее состояние ухудшалось с каждым днем, и в итоге пенсионерка обнаружила в квартире бездыханное тело.

Похоронить дочь петербурженка не могла из-за отсутствия средств и решила оставить труп на улице в надежде, что его обнаружат случайные прохожие и служба эвакуации доставит в морг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге пенсионерка из-за нехватки денег похоронила дочь в кустах.

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