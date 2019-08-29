Хабаровские железнодорожники устроили фотосессию с мертвыми медвежатами

Пользователи социальных сетей активно обсуждают жуткую историю: в Хабаровском крае двое сотрудников РЖД устроили фотосессию с мертвыми медвежатами. Снимки появились в одном из информационных онлайн-сообществ.

По данным авторов публикации, фотографию, на которой двое мужчин сидят на корточках, удерживая тела медвежат в вертикальном положении, опубликовали сами сотрудники РЖД. Свои лица на снимке они предусмотрительно замазали еще до того как загрузить фото в сеть.

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Сообщается, что двух медвежат сбил поезд. Обнаружившие мертвых животных сотрудники РЖД убрали их с путей и оттащили чуть подальше — к лесополосе. Там и устроили себе фотосессию с некогда опасными хищниками. Пользователи от увиденного пришли в ярость.

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«Теперь кто-то сфотографируется с их трупами», — пророчат юзеры в комментариях.

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