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  4. Хабаровские железнодорожники устроили фотосессию с мертвыми медвежатами

Хабаровские железнодорожники устроили фотосессию с мертвыми медвежатами

, 13:38 Фото 286

Получившиеся снимки мужчины гордо опубликовали в сети.

Фото : S. Meyers / www.globallookpress.com

Пользователи социальных сетей активно обсуждают жуткую историю: в Хабаровском крае двое сотрудников РЖД устроили фотосессию с мертвыми медвежатами. Снимки появились в одном из информационных онлайн-сообществ.

По данным авторов публикации, фотографию, на которой двое мужчин сидят на корточках, удерживая тела медвежат в вертикальном положении, опубликовали сами сотрудники РЖД. Свои лица на снимке они предусмотрительно замазали еще до того как загрузить фото в сеть.

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Сообщается, что двух медвежат сбил поезд. Обнаружившие мертвых животных сотрудники РЖД убрали их с путей и оттащили чуть подальше — к лесополосе. Там и устроили себе фотосессию с некогда опасными хищниками. Пользователи от увиденного пришли в ярость.

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«Теперь кто-то сфотографируется с их трупами», — пророчат юзеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что автомобилист привязал к машине собаку и протащил ее по Киевскому шоссе.

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