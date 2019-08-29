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В Кемеровской области пассажиры маршрутки получили ожоги

, 15:58 37

Среди пострадавших оказались трое несовершеннолетних.

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Фото, видео : Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

В Кемеровской области пассажиры маршрутки получили ожоги во время движения. Инцидент произошел в четверг, 29 августа, в городе Ленинске-Кузнецком.

СК РФ по Кемеровской области

Предположительно, из-за перегрева двигателя транспортного средства охлаждающую жидкость выбросило в салон. В результате ЧП пострадали шесть человек — водитель маршрутки и пятеро пассажиров, среди которых оказалось трое детей — 10, 13 и 17 лет. Все пострадавшие доставлены в больницу с ожогами различной степени.

СК РФ по Кемеровской области

Как передает ТАСС, в региональном Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что серьезное ДТП с маршруткой и мусоровозом произошло в Челябинской области.

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