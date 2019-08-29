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  4. Открытая форма туберкулеза выявлена у повара детсада в Петербурге

Открытая форма туберкулеза выявлена у повара детсада в Петербурге

, 17:07 Видео 455

Родители не были в курсе того, что еду для их детей готовила женщина с опасным заболеванием.

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Фото, видео : imagebroker/Ulrich Niehoff / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Родители воспитанников детского сада № 11 на севере Петербурга всерьез опасаются за здоровье своих детей — в четверг, 29 августа, выяснилось, что приготовлением еды в учреждении занималась сотрудница с открытой формой туберкулеза.

Как сообщает 78.ru, женщина работает в садике чуть больше года — с 1 августа 2018-го. Перед трудоустройством она прошла необходимую для работы с детьми медкомиссию — врачи никаких подозрительных симптомов не заметили.

Около месяца назад сотрудница стала чувствовать себя плохо и даже ушла на больничный — с пневмонией. Лечение первоначального диагноза не давало результатов, и женщине назначили дополнительные обследования, которые и выявили опасный диагноз.

По словам родителей, они о наличии туберкулеза у одной из поваров не знали. И даже теперь администрация учреждения не спешит тревожиться — родителей попросили забрать из садика пораньше для санитарной обработки.

«А завтра идем (в детский сад — Прим.ред.). Всех проверяют, завтра ребенка будут проверять. Ждем. Пока спокойно вроде», — рассказала Ольга, мама одной из воспитанниц злополучного детсада.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в детском саду Благовещенска произошло обрушение, когда в помещении находились дети.

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