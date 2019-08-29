  1. Пятый канал
  4. «Барселона» согласовала переход Неймара из «ПСЖ»

«Барселона» согласовала переход Неймара из «ПСЖ»

, 18:47 124

В ближайшее время будет завершена сделка по возвращению звездного бразильца в Каталонию.

Фото : Philippe LECOEUR, via www.imago- / www.globallookpress.com

Каталонская «Барселона» достигла договоренности с французским клубом «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) о возвращении бразильца Неймара.

Об этом сообщает итальянский спортивный журналист Джанлука Ди Марцио. По его данным, клубы согласовали все условия сделки, а сам звездный форвард утвердил личный контракт с сине-гранатовыми. Документы будут подписаны в ближайшие часы, утверждает Ди Марцио. Сумма сделки и зарплата бразильца в Каталонии не уточняются.

Два года назад парижский клуб купил Неймара у «Барсы» за рекордные 222 миллиона евро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возвращении итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона из «ПСЖ» в «Ювентус».

Читайте также

+22° Днём +23°
Ночью +13°
66.75
0.34 73.96
0.30
Гороскоп на 29 августа: Рыбы, вы строите пирамиду любви!

Последние новости

19:33
Новая страшилка о КНДР: Подлодка, стреляющая баллистическими ракетами
19:22
Частично парализованный Борис Моисеев оказался на грани финансового краха
19:11
Новым спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков
19:03
Россия выплатит Совету Европы взносы за 2017–2018 годы
18:56
«Новых случаев не выявлено»: Роспотребнадзор о ситуации с туберкулезом в детсаду в Петербурге
18:47
«Барселона» согласовала переход Неймара из «ПСЖ»

Сейчас читают

«Не запойный!»: Друг погибшего актера Числова об алкоголизме, ВИЧ и наследстве
«Решили пойти на обед!»: Стала известна причина выходки Киркорова на «Новой волне»
Журналистка, оскорбленная Киркоровым, возмущена скандалом на «Новой волне»

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги