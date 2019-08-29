«Барселона» согласовала переход Неймара из «ПСЖ»

Каталонская «Барселона» достигла договоренности с французским клубом «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) о возвращении бразильца Неймара.

Об этом сообщает итальянский спортивный журналист Джанлука Ди Марцио. По его данным, клубы согласовали все условия сделки, а сам звездный форвард утвердил личный контракт с сине-гранатовыми. Документы будут подписаны в ближайшие часы, утверждает Ди Марцио. Сумма сделки и зарплата бразильца в Каталонии не уточняются.

Два года назад парижский клуб купил Неймара у «Барсы» за рекордные 222 миллиона евро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возвращении итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона из «ПСЖ» в «Ювентус».