«А если мы одни?»: эксклюзивное интервью с Брэдом Питтом о человеке и Вселенной

Громкая премьера на Венецианском фестивале: фильм «К звездам» с Брэдом Питтом в главной роли.

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Поклонники устроили звезде горячий прием еще до просмотра: Питт приплыл на катере, все-таки Венеция, и выглядел очень уверенно, как подобает спасителю Земли. В фильме он играет астронавта, от которого зависит судьба всего человечества.

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Известий» актер поделился размышлениями, которые легли в основу роли — ее, кстати, критики оценивают как серьезную заявку на «Оскар».

«Мы отталкивались от мысли Артура Кларка. Есть внеземная жизнь, либо ее нет. И то и другое одинаково пугает. Это очень интересная идея. Мы воспринимаем пришельцев либо как тех, кто хочет поделиться мудростью, либо как тех, кто хочет нас уничтожить. Но тут совсем иная мысль. Что если мы совсем одни во Вселенной? Может, нам стоит больше сфокусироваться друг на друге?» — задался вопросом Брэд Питт.

В России премьера фильма «К звездам» состоится 26 сентября. Ждать осталось недолго.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники пришли в восторг от физической формы, в которой находится в свои пятьдесят пять Брэд Питт.