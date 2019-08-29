«Как дед и внучка»: Петросян с молодой любовницей впервые вышли в свет

Евгений Петросян впервые вышел в свет молодой любовницей — помощницей Татьяной Бурхуновой. Парочка появилась на закрытии конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи, сообщают Дни.ру.

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73-летний юморист и его 30-летняя спутница заняли места в центре зала в New Wave Hall, чем привлекли повышенное внимание окружающих. Судя по фото, Евгений Ваганович вел себя довольно уверенно, чего не скажешь о Татьяне, которая смущенно прикрывала лицо веером и нервно хихикала. Зрители фотографировали пару и перешептывались: «Как дед и внучка!».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что возлюбленная Петросяна рассказала о своих недостатках. 30-летняя Татьяна Брухунова много лет пыталась принять и полюбить себя.