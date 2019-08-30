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Стрельбой закончился конфликт между двумя водителями грузовиков

, 6:28 Эфирная новость 98

Задерживал обезумевшего шофера спецназ.

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Фото, видео : vesma.today, 5-tv.ru

В Магаданской области конфликт между водителями грузовиков закончился убийством.

Мужчины не поделили дорогу, в итоге один из них достал охотничье ружье и в упор расстрелял своего оппонента. Но и после этого не успокоился и начал палить в проезжающие мимо автомобили. К счастью больше ни в кого не попал.

Чтобы задержать обезумевшего шофера, пришлось вызывать бойцов спецназа. Мотивы своих поступков мужчина объяснить не может.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о стрельбе на рынке в Санкт-Петербурге. В ходе потасовки выходец из Азербайджана выстрелил в граждан Узбекистана предположительно из травматического пистолета.

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