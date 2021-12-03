Астрологи объяснили, почему некоторых женщин не берут замуж
Достоинства невест, родившихся под знаками Весов, Тельца, Стрельца и Девы играют с ними злую шутку.
Фото: dobovo.com
Есть четыре знака зодиака, родившись по которыми, женщины пользуются большим успехом у мужчин, но создать прочную семью у них часто никак не получается. Почему мужчины бегут от них, объяснили астрологи.
Женщины, рожденные под знаком Весов изящны и нежны. Они нравятся многим мужчинам, но именно это и отпугивает поклонников. Ведь мало кто готов стоять в очереди из конкурентов за вниманием той, у которой богатый выбор.
Женщины-Стрельцы обладают, казалось бы, неоценимым качеством — честностью. Но часто при этом они бывают слишком прямолинейны. Мужчины хотят, чтобы любимая восхищалась им, жаждут комплиментов, но сладкой лжи от Стрельцов они и не дождутся.
Рожденные под созвездием Девы — безупречны. Это достоинство и играет с ними злую шутку. Перфекционизм этих женщин отпугивает потенциальных женихов, которые боятся не соответствовать высокому стандарту.
Женщины-Тельцы темпераментны и этим привлекают мужчин. Но при этом они еще и собственницы, а ревность всегда отпугивает даже самых любящих партнеров.
Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 худших жен по знаку зодиака по мнению астрологов.
Читайте также
93%
0.09 83.81
-0.03
Нашли ошибку?